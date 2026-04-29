FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine DCC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DCC eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden DCC-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Anteile betrug an diesem Tag 64,15 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, befänden sich nun 155,893 DCC-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 53,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 387,04 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 8 387,04 GBP, was einer negativen Performance von 16,13 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DCC belief sich jüngst auf 4,47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at