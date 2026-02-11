FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen DCC-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurden DCC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,30 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,912 DCC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 49,54 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,72 GBP wert. Mit einer Performance von -5,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von DCC betrug jüngst 4,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

