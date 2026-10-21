DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Anlage
|
21.10.2026 10:03:28
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DCC von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Der Schlusskurs des DCC-Papiers betrug an diesem Tag 65,80 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,520 DCC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 64,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,80 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,20 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 5,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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