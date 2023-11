FTSE 100-Wert Dechra Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dechra Pharmaceuticals-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dechra Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Dechra Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 22,70 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Dechra Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,405 Dechra Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 166,96 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Dechra Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 4,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at