Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Anlage
|
25.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Diageo-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Diageo-Papiers betrug an diesem Tag 17,66 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,663 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (16,43 GBP), wäre das Investment nun 93,01 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 6,99 Prozent vermindert.
Der Diageo-Wert an der Börse wurde auf 36,06 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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