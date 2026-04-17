Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Langfristige Performance 17.04.2026 10:03:58

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Diageo-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Diageo-Anteile an diesem Tag 36,84 GBP wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 27,144 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 399,73 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 16.04.2026 auf 14,73 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 60,03 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Diageo belief sich jüngst auf 32,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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