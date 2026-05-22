Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Investmentbeispiel
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22.05.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Diageo-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Diageo-Aktie letztlich bei 33,79 GBP. Bei einem Diageo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,959 Diageo-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 46,92 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 21.05.2026 auf 15,86 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,08 Prozent.
Der Diageo-Wert an der Börse wurde auf 35,02 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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