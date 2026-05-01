Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Diageo-Performance im Blick
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01.05.2026 10:03:56
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Diageo-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,417 Diageo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,69 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Anteils am 30.04.2026 auf 14,71 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,31 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Diageo eine Marktkapitalisierung von 32,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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