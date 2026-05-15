FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Diageo-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 15.05.2023 wurden Diageo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Diageo-Papier an diesem Tag 35,38 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Diageo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 282,646 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.05.2026 auf 15,00 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 239,68 GBP wert. Damit wäre die Investition um 57,60 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Diageo belief sich jüngst auf 33,02 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at