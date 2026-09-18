Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Rentable Diageo-Investition?
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18.09.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Diageo-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 21,21 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 471,476 Diageo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 16,26 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 666,20 GBP wert. Mit einer Performance von -23,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Diageo einen Börsenwert von 36,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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