FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Diageo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,90 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hat, hat nun 4,566 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 17,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,18 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19,82 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 38,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at