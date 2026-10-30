Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Lohnende Diageo-Investition?
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30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,87 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 323,939 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 5 511,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,02 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 5 511,82 GBP entspricht einer negativen Performance von 44,88 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Diageo eine Börsenbewertung in Höhe von 37,87 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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