WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Diageo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Diageo-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,78 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,205 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,58 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 15.01.2026 auf 16,79 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,42 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

16.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
15.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.01.26 Diageo Neutral UBS AG
13.01.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
