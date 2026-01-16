FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Diageo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Diageo-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,78 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,205 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,58 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 15.01.2026 auf 16,79 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,42 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at