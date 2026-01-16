Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Performance im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Diageo-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,78 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,205 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,58 GBP, da sich der Wert eines Diageo-Papiers am 15.01.2026 auf 16,79 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,42 Prozent.
Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Diageo plc
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.