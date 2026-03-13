Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Rentables Diageo-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Diageo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Diageo-Papier an diesem Tag bei 20,83 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, befänden sich nun 480,192 Diageo-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 12.03.2026 6 902,76 GBP wert, da der Schlussstand 14,38 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30,97 Prozent.
Der Börsenwert von Diageo belief sich zuletzt auf 31,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
