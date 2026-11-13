Diageo Aktie

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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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Lohnendes Diageo-Investment? 13.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Diageo-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Diageo-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 19,83 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 50,441 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Diageo-Papiers auf 19,00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958,13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,19 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Diageo belief sich jüngst auf 41,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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