FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Diageo eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Diageo-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Diageo-Anteile bei 32,70 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Diageo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30,581 Diageo-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.07.2026 460,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15,06 GBP belief. Damit wäre die Investition um 53,96 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Diageo betrug jüngst 33,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at