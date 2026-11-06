FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: Weniger Dividende für Diageo-Aktionäre

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Diageo am 05.11.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 0,38 GBP. Damit wurde die Diageo-Dividende im Vorjahresvergleich um 52,50 Prozent dezimiert. Somit vergütet Diageo die Aktionäre insgesamt mit 1,38 Mrd. GBP. Damit wurde die Diageo-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,57 Prozent geschmälert.

Dividendenrendite im Fokus

Via London beendete die Diageo-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 18,72 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Diageo, demnach wird der Diageo-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Diageo-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2026 weist die Diageo-Aktie eine Dividendenrendite von 2,47 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 4,38 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Diageo via London um 41,10 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -9,44 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Diageo-Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Diageo

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,54 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,14 Prozent absinken.

Fundamentaldaten der Diageo-Aktie

Die Dividenden-Aktie Diageo gehört dem FTSE 100 an und ist an der Börse aktuell 40,372 Mrd. GBP wert. Dividenden-Aktie Diageo besitzt aktuell ein KGV von 26,16. 2026 setzte Diageo 14,635 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0,58 GBP.

Redaktion finanzen.at