FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Diploma-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit Diploma-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,54 GBP. Bei einem Diploma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 326,260 Diploma-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Diploma-Papiere wären am 24.12.2025 70 623,34 GBP wert, da der Schlussstand 53,25 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 606,23 Prozent gleich.

Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at