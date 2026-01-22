Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Frühe Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 6,76 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Diploma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 479,290 Diploma-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 80 473,37 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Anteils am 21.01.2026 auf 54,40 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 704,73 Prozent.
Am Markt war Diploma jüngst 7,38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diploma PLC
|
22.01.26
|FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Titel Diploma-Aktie: Über diese Dividende können sich Diploma-Anleger freuen (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Diploma PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Diploma PLC
|64,00
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.