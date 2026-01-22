FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Diploma-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 6,76 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Diploma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 479,290 Diploma-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 80 473,37 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Anteils am 21.01.2026 auf 54,40 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 704,73 Prozent.

Am Markt war Diploma jüngst 7,38 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at