Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Lohnende Diploma-Investition?
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23.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 31,28 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 31,969 Diploma-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 75,85 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 424,87 GBP wert. Damit wäre die Investition 142,49 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Diploma betrug jüngst 10,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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