Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Lukratives Diploma-Investment?
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Diploma-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 30,64 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Diploma-Aktie investierten, hätten nun 3,263 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Diploma-Anteile wären am 26.08.2026 240,02 GBP wert, da der Schlussstand 73,55 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 140,02 Prozent erhöht.
Diploma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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