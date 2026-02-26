FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diploma von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Diploma-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Diploma-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Diploma-Aktie an diesem Tag bei 45,00 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hat, hat nun 22,222 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 241,11 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 25.02.2026 auf 55,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,11 Prozent zugenommen.

Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 7,56 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

