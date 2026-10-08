Diploma Aktie

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WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634

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Lukratives Diploma-Investment? 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Diploma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2025 wurde das Diploma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,30 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,842 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,80 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Anteils am 07.10.2026 auf 77,00 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 141,80 GBP entspricht einer Performance von +41,80 Prozent.

Der Diploma-Wert an der Börse wurde auf 10,53 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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