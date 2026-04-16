Diploma Aktie
WKN: 930196 / ISIN: GB0001826634
|Lohnendes Diploma-Investment?
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16.04.2026 10:03:28
FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient
Diploma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,62 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 312,336 Diploma-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 66,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87 139,11 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 771,39 Prozent.
Diploma war somit zuletzt am Markt 9,06 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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