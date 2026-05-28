FTSE 100-Wert Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Diploma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden Diploma-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Diploma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 338,524 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.05.2026 gerechnet (69,55 GBP), wäre das Investment nun 23 544,35 GBP wert. Damit wäre die Investition um 135,44 Prozent gestiegen.

Diploma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at