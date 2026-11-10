FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,21 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160,992 easyJet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 106,01 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 09.11.2026 auf 6,87 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 10,60 Prozent vermehrt.

Insgesamt war easyJet zuletzt 5,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at