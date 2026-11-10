easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lohnende easyJet-Investition?
|
10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6,21 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160,992 easyJet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 106,01 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 09.11.2026 auf 6,87 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 10,60 Prozent vermehrt.
Insgesamt war easyJet zuletzt 5,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
04.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
03.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
03.11.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|easyJet-Aktie im Blick: Mehr Direktflüge nach London dank neuer Nürnberg-Verbindungen (dpa-AFX)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|8,22
|0,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.