FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in easyJet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die easyJet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,49 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 225,684 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 6,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 067,88 GBP wert. Damit wäre die Investition um 50,68 Prozent gestiegen.

Der easyJet-Wert an der Börse wurde auf 5,12 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at