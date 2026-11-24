So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in easyJet-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,80 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,816 easyJet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (6,88 GBP), wäre die Investition nun 143,30 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 143,30 GBP entspricht einer Performance von +43,30 Prozent.

Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at