easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|easyJet-Performance
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,80 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,816 easyJet-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (6,88 GBP), wäre die Investition nun 143,30 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 143,30 GBP entspricht einer Performance von +43,30 Prozent.
Der Börsenwert von easyJet belief sich zuletzt auf 5,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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