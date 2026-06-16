FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätte eine Investition in easyJet von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in easyJet eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die easyJet-Aktie bei 5,07 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die easyJet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 197,161 easyJet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.06.2026 985,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,00 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 1,42 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von easyJet belief sich zuletzt auf 3,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at