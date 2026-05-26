easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Profitabler easyJet-Einstieg?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das easyJet-Papier an diesem Tag 8,33 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hat, hat nun 120,083 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (3,70 GBP), wäre das Investment nun 444,55 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,55 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte easyJet einen Börsenwert von 2,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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