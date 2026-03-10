easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Lukrativer easyJet-Einstieg?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Diesen Tag beendeten die easyJet-Anteile bei 12,58 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 795,028 easyJet-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 144,33 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 09.03.2026 auf 3,96 GBP belief. Damit wäre die Investition 68,56 Prozent weniger wert.
Alle easyJet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
