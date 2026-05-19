FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,02 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19,920 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,69 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 18.05.2026 auf 3,40 GBP belief. Damit wäre die Investition 32,31 Prozent weniger wert.

Am Markt war easyJet jüngst 2,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at