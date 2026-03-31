easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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Langfristige Investition 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden easyJet-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,25 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die easyJet-Aktie investiert, befänden sich nun 1 211,945 easyJet-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.03.2026 auf 3,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 222,42 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 57,78 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für easyJet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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