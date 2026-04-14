easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
easyJet-Performance 14.04.2026 10:03:52

FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Zum Handelsende stand die easyJet-Aktie an diesem Tag bei 4,69 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 213,083 easyJet-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.04.2026 803,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,65 Prozent verringert.

easyJet wurde am Markt mit 2,90 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten