FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte eine easyJet-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Zum Handelsende stand die easyJet-Aktie an diesem Tag bei 4,69 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 213,083 easyJet-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 13.04.2026 803,54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,77 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,65 Prozent verringert.

easyJet wurde am Markt mit 2,90 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at