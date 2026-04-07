FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in easyJet-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,22 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in easyJet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,186 easyJet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (3,60 GBP), wäre das Investment nun 29,49 GBP wert. Damit wäre die Investition um 70,51 Prozent gesunken.

easyJet wurde am Markt mit 2,71 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at