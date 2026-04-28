easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Rentable easyJet-Anlage?
|
28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren angefallen
Die easyJet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,68 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,525 easyJet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,58 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 41,21 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,79 Prozent.
Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
10:03
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.04.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.04.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.04.26
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Easyjet auf 415 Pence - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
17.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 340 Pence - 'Underweight' (dpa-AFX)