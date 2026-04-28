FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen easyJet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die easyJet-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,68 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 11,525 easyJet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,58 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 41,21 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 58,79 Prozent.

Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 2,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at