easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|easyJet-Performance
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die easyJet-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die easyJet-Anteile bei 5,32 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 879,699 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.05.2026 auf 3,63 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 827,07 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 31,73 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 2,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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