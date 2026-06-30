Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Lohnendes Endeavour Mining-Investment?
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.06.2021 wurde das Endeavour Mining-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 15,50 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,450 Endeavour Mining-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.06.2026 auf 37,39 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 241,17 GBP wert. Damit wäre die Investition 141,17 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 9,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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