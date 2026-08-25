Endeavour Mining Aktie
WKN DE: A3CSCF / ISIN: GB00BL6K5J42
|Endeavour Mining-Anlage unter der Lupe
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Endeavour Mining-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,57 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 569,004 Endeavour Mining-Aktien. Die gehaltenen Endeavour Mining-Aktien wären am 24.08.2026 27 158,54 GBP wert, da der Schlussstand 47,73 GBP betrug. Das kommt einer Steigerung um 171,59 Prozent gleich.
Der Endeavour Mining-Wert an der Börse wurde auf 11,52 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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