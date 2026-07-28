FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Endeavour Mining-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Endeavour Mining-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,85 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Endeavour Mining-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,347 Endeavour Mining-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,76 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 122,26 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +112,23 Prozent.

Endeavour Mining wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,63 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at