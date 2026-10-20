FTSE 100-Wert Endeavour Mining-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Endeavour Mining von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.10.2021 wurde das Endeavour Mining-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,65 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 53,619 Endeavour Mining-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 41,41 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 2 220,38 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 122,04 Prozent gesteigert.

Endeavour Mining war somit zuletzt am Markt 10,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at