Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Lohnende Entain-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Entain-Anteile bei 14,02 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 713,267 Entain-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 841,65 GBP, da sich der Wert einer Entain-Aktie am 22.05.2026 auf 5,39 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,58 Prozent verringert.
Insgesamt war Entain zuletzt 3,45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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