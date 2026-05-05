FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Entain-Investment verlieren können.

Das Entain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,73 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Entain-Aktie investiert, befänden sich nun 597,729 Entain-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 393,90 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 66,06 Prozent.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at