WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Entain-Anlage unter der Lupe 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Entain-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Entain-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Entain-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,84 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Entain-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,616 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.01.2026 97,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 6,68 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 2,40 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Entain betrug jüngst 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

