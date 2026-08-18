Entain Aktie

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WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

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Rentable Entain-Investition? 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Entain von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Entain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Entain-Papier statt. Diesen Tag beendete die Entain-Aktie bei 11,75 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 851,426 Entain-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 4 739,04 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,57 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 52,61 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Entain belief sich jüngst auf 3,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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