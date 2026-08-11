FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Entain von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Entain-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurde das Entain-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,36 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 106,792 Entain-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 578,81 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,42 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,12 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Entain betrug jüngst 3,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at