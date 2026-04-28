Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Entain-Investition? 28.04.2026 10:03:39

FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Entain-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Entain-Aktie bei 14,44 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 69,252 Entain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 392,66 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 27.04.2026 auf 5,67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,73 Prozent verringert.

Entain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,84 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entain PLC Registered Shs

mehr Nachrichten