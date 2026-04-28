FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Entain-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Entain-Aktie bei 14,44 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 69,252 Entain-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 392,66 GBP, da sich der Wert eines Entain-Papiers am 27.04.2026 auf 5,67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,73 Prozent verringert.

Entain wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,84 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at