WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

Langfristige Anlage 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Entain-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Entain-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,50 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,895 Entain-Aktien im Depot. Die gehaltenen Entain-Aktien wären am 09.03.2026 39,65 GBP wert, da der Schlussstand 5,75 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 60,35 Prozent vermindert.

Am Markt war Entain jüngst 3,68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

