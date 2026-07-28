Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Hochrechnung
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28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 5 Jahren angefallen
Das Entain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,27 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 547,493 Entain-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (5,74 GBP), wäre die Investition nun 3 144,80 GBP wert. Damit wäre die Investition 68,55 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Entain bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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