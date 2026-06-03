Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Profitable Experian-Investition? 03.06.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Experian eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Experian-Aktie an diesem Tag bei 12,96 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,716 Experian-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,69 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 02.06.2026 auf 25,88 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99,69 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Experian betrug jüngst 23,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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